В ДТП с «Камазом» в Ингушетии погибли женщина и ребенок

В ДТП с &#171;Камазом&#187; в Ингушетии погибли женщина и ребенок
Водитель легковушки, предположительно, во время обгона столкнулся с машиной "Камаз", двигавшимся во встречном направлении. Фото: pixabay

Женщина и новорожденный малыш погибли в Ингушетии из-за столкновения «Камаза» и легковушки. Женщина погибла на месте, а ребенок по дороге в больницу. Еще восемь несовершеннолетних пострадали. Сейчас они госпитализированы.

Авария произошла на федеральной трассе «Кавказ» в районе Назрановской крепости. Об этом сообщает ТАСС.

Водитель легковушки, предположительно, во время обгона столкнулся с машиной «Камаз», двигавшимся во встречном направлении.

По факту произошедшего проводится проверка.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Калининском районе бетономешалка сбила несовершеннолетнего петербуржца на велосипеде. Дорожный инцидент случился в среду, 27 октября, вечером на Чугунной улице. 47-летний водитель выполнял поворот и сбил 16-летнего велосипедиста. По факту произошедшего проводится проверка.

дети дтп игушетия происшествие смерть


 

Новости партнеров
Петербуржцы не могут записаться на вакцинацию от коронавируса из-за ажиотажа
Петербуржцы не могут записаться на вакцинацию от коронавируса из-за ажиотажа
Водителя маршрутки подстрелили пассажиры на Бабушкина
Водителя маршрутки подстрелили пассажиры на Бабушкина
За девять лет финны стали хуже относиться к России
За девять лет финны стали хуже относиться к России
Разыскиваемая актриса Светлана Светличная найдена в киностудии
Разыскиваемая актриса Светлана Светличная найдена в киностудии
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В ДТП с «Камазом» в Ингушетии погибли женщина и ребенок
Рубинштейна и Невский продолжают ночные гуляния в локдаун
На Рубинштейна задержали блогера Эрика Давидыча
Глава ВОЗ прогнозирует появление на Земле нового опасного вируса
По всей России начались введенные из-за COVID-19 нерабочие дни
Собчак призналась, что у Богомолова есть свои подходы к воспитанию ее сына
Украинцы заперли врачей и потребовали вакцинировать всех желающих
Бородина резко ответила на слухи о конфликте с Боней