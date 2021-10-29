В ДТП с «Камазом» в Ингушетии погибли женщина и ребенок

Водитель легковушки, предположительно, во время обгона столкнулся с машиной "Камаз", двигавшимся во встречном направлении. Фото: pixabay

Водитель легковушки, предположительно, во время обгона столкнулся с машиной "Камаз", двигавшимся во встречном направлении. Фото: pixabay

Женщина и новорожденный малыш погибли в Ингушетии из-за столкновения «Камаза» и легковушки. Женщина погибла на месте, а ребенок по дороге в больницу. Еще восемь несовершеннолетних пострадали. Сейчас они госпитализированы.

Авария произошла на федеральной трассе «Кавказ» в районе Назрановской крепости. Об этом сообщает ТАСС.

Водитель легковушки, предположительно, во время обгона столкнулся с машиной «Камаз», двигавшимся во встречном направлении.

По факту произошедшего проводится проверка.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Калининском районе бетономешалка сбила несовершеннолетнего петербуржца на велосипеде. Дорожный инцидент случился в среду, 27 октября, вечером на Чугунной улице. 47-летний водитель выполнял поворот и сбил 16-летнего велосипедиста. По факту произошедшего проводится проверка.