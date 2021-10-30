В ФРГ установили влияние коронавируса COVID-19 на иммунную систему человека

Ученые обращают внимание на то, что такие изменения могут ухудшить состояние иммунитета в вопросе реакции на вторичные инфекции. Фото: pexels.com

Ученые обращают внимание на то, что такие изменения могут ухудшить состояние иммунитета в вопросе реакции на вторичные инфекции. Фото: pexels.com

Стали известны результаты нового исследования Мюнхенского университета Людвига-Максимилиана о влиянии коронпавируса на иммунитет человека.

Немецкие ученые отмечают, что влияние ковида на иммунную систему заключается в снижении количества и функциональной компетентности некоторых типов иммунных клеток в крови. Об этом сообщает MedicalXpress.

Они обращают внимание на то, что такие изменения могут ухудшить состояние иммунитета в вопросе реакции на вторичные инфекции. Из-за этого люди, переболевшие ковидом, становятся более восприимчивыми к вторичным заражениям во время и сразу же после выздоровления от коронавируса.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что мошенники придумали новый способ обмана жителей России. Так, они используют прививку от ковида в качестве предлога для проникновения в дом.