Глава Роспотребнадзора: основное распространение COVID-19 идет внутри страны

Глава Роспотребнадзора: основное распространение COVID-19 идет внутри страны
То есть, это не завозные случаи, добавила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Фото: pixabay.com

На данный момент у Оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с ковидом нет планов по закрытию границ России с другими государствами. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова,

Она отметила, что основное распространение идет внутри страны. То есть, это не завозные случаи, добавила Попова. Глава ведомства обратила внимание, что удельный вес положительных ПЦР-тестов у приезжающих в Россию составляет не больше одного процента. Об этом сообщает «Интерфакс».

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что соблюдение ограничительных мер в связи с COVID-19 и вакцинация позволят россиянам встретить Новый год привычным образом. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. По ее словам, предоставленные нерабочие дни граждане должны использовать, чтобы сделать прививку, кто ее еще не сделал.

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