В Петербурге пьяный водитель протаранил два забора

В Петербурге пьяный водитель протаранил два забора
Авария произошла на пересечении улиц Рихарда Зорге. Фото: vk.com/spb_today

В ночь на 30 октября в Красносельском районе Петербурга произошло пьяное ДТП.

Дорожный инцидент случился на пересечении улиц Рихарда Зорге. Водитель после аварии попытался скрыться с места происшествия, оставив разбитый автомобиль. Его остановили прибывшие сотрудники полиции. На место происшествия также прибыла скорая.

«На перекрестке улицы Рихарда Зорге и улицы Десантников, водитель с признаками САО протаранил два ряда забора. Вышел сам, но проблемы с мизинцем (так скорая сказала). Далее пытался скрыться. Передали сотрудникам скорой/полиции», — сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» в социальной сети «Вконтакте».

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что ДТП с двумя авто собрало пробку на Дунайском проспекте.

авария дтп красносельский район


 

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