Температура в Петербурге близка к рекордной

В субботу, 30 октября, в Петербурге ожидается облачная с прояснениями погода.

Обойдется без дождей. Подробности рассказал ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.

«Синоптическая ситуация будет формироваться под влиянием северо-западной периферии обширного антициклона. Его стараниями при переменной облачности обойдётся без дождей, а температурный фон вновь будет близок к рекордно высоким значениям», — сообщил синоптик.

Днем столбики термометров покажут +10…+12 градусов.

Ветер юго-западного направления подует со скоростью 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление будет слабо расти и составит 762 мм рт. ст., что немного выше нормы.

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