В Тосненском районе водитель Mazda 323 сбил пешехода

В Тосненском районе водитель Mazda 323 сбил пешехода
Пострадавший скончался в больнице. Фото: Baltphoto/ Елена Яковлева

В Тосненском районе Ленинградской области произошло ДТП, в результате которого погиб человек.

Как сообщили в ГУ МВД по городу и региону, утром 25 октября на 11 километре автодороги Ульяновка-Отрадное водитель 2002 года рождения на автомобиле Mazda 323 сбил пешехода. Инцидент произошел на нерегулируемом пешеходном переходе.

В результате пострадавшего отбросило на встречную полосу, где его задел автобус. В результате ДТП пешеход был госпитализирован в тяжелом состоянии больницу, где от поученных телесных повреждений скончался. Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 264 УК РФ. Водителя иномарки отправили под домашний арест.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что ДТП с двумя авто собрало пробку на Дунайском проспекте.

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