Медик Комаровский советует при легком течении ковида не принимать антибиотики

Пока пульсоксиметр показывает больше 93 нужно меньше есть, больше пить, свежий воздух. Фото: скрин страницы Комаровского в Instagram

Пока пульсоксиметр показывает больше 93 нужно меньше есть, больше пить, свежий воздух. Фото: скрин страницы Комаровского в Instagram

Провал прививочных кампаний в постсоветских странах врач объясняет отсутствием системной политики в области пропаганды вакцинации.

Об этом сообщает «DW». Врач-педиатр и телеведущий Евгений Комаровский недавно сообщал, что для многих эта осень станет последней. Необходимо убедить людей сделать прививку от коронавирусной инфекции. По его мнению, это спасет множество жизней.

Комаровский сообщил, что вскоре начнется новое обострение на фоне похолодания. Рост заболевания продлится 2—3 недели, затем наступил фаза плато. В этом году ситуацию усугубляет появление нового штамма «дельта», который легко разносится по воздуху. Этим вариантом ковида заразиться легче.

«Условно говоря, если для того, чтобы заразиться уханьским первичным вирусом, нужно было вдохнуть 1000 вирусов, то для «дельты» достаточно ста», — говорит врач.

Удивительное нежелание в постсоветских государствах вакцинироваться одной из самых протестированных прививок в мире доктор считает провалом прививочной кампании. И это при том, что людям во всем мире было введено 8 миллиардов доз противоковидной вакцины.

«Это же огромный массив информации, позволяющий анализировать эффективность вакцины, безопасность, побочные эффекты», — заявляет Комаровский.

Отчего-то люди настолько не доверяют государству и бояться вакцин, даже больше смерти, задается вопросом специалист. Причем такое отношение к вакцинации наблюдается на Украине, Белоруссии и России. Комаровский объясняет такое стойкое нежелание прививаться «отсутствием системной политики в области пропаганды вакцинации».

Возможно если был человек понимал, что в случае заболевания сам будет оплачивать лечение из своего кармана, многие бы задумались о прививке.

Доктор дал советы по терапии при легкой и средней форме ковида. Пока пульсоксиметр показывает больше 93 нужно меньше есть, больше пить, свежий воздух. Пациент сделает большую ошибку, приняв дексаметазон или антибиотики при легкой или начальной форме болезни.

«Это то, что убивает вас максимально. Это уменьшает до минимума ваши шансы выжить», — говорит Комаровский.

Лучшая профилактика при коронавирусе — вакцинация и вентиляция. Под последним врач имеет в виду вентиляцию помещений и максимальный воздухообмен. Ситуация стабилизируется в конце следующего года, но только для тех, кто выживет, подытожил медик.

Ранее Gazeta.SPb.ru писала, в Петербурге за сутки выявлено 3578 новых случаев заражения COVID. Таковы данные Оперштаба.