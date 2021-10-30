Девять спасателей тушили полыхающий автомобиль в Красносельском районе

Девять спасателей тушили полыхающий автомобиль в Красносельском районе
Пожар случился на ул. Красная. Фото: скриншот google.maps

В Красносельском районе Петербурга произошел пожар. Спасатели тушили полыхающий легковой автомобиль.

Возгорание случилось в субботу, 30 октября, по адресу: улица Красная у дома №24. Сигнал о ЧП поступил дежурному части в 16:01. К месту происшествия оперативно были направлены огнеборцы.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по городу, в автомобиле марки «Saab» выгорел моторный отсек.

В 16:17 пожар ликвидировали. К ликвидации пожара привлекалось 2 единицы спецтехники и 9 человек личного состава.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в результате пожара на проспекте Маршала Блюхера пострадал один человек. Хозяин гаража, в котором вспыхнул огонь, с ожогами госпитализирован в лечебное учреждение.

ГУ МЧС по Санкт-Петербургу новости СПб пожар


 

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