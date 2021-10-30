Стало известно, почему привитые могут заразиться коронавирусом

Вакцинированные от COVID-19 могут заболеть, поскольку при штамме «дельта» клетки памяти не успевают сработать. Об этом рассказал директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.

По его словам, вирусы успевают попасть в клетки на фоне низкого уровня антител. Чтобы он постоянно был высоким, необходимо ревакцинироваться раз в шесть месяцев.

Как сообщили «РИА Новости», Гинцбург объяснил, что титр антител у людей начинает падать в среднем через 6-8 месяцев, при этом сохраняются клетки памяти. Те начинают вырабатывать антитела через 2-4 дня после заражения, но это слишком поздно.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в России впервые выявили более 40,2 тысяч зараженных COVID за сутки.