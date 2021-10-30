Двухкомнатная квартира полыхала в доме на Индустриальном проспекте

Пожар случился в доме на Индустриальном проспекте. Фото: скриншот google.maps

Пожар случился в доме на Индустриальном проспекте. Фото: скриншот google.maps

В Красногвардейском районе Петербурга произошел квартирный пожар. С огнем боролись 13 спасателей.

Возгорание случилось сегодня, 30 октября, в двухкомнатной квартире дома №17 на Индустриальном проспекте Сигнал о ЧП поступил дежурному части в 16:06. Спасатели оперативно выехали к месту происшествия на трех спецмашинах.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по городу, в комнате площадью 14 квадратных метров выгорела обстановка по всей площади.

В 16:27 пожар ликвидировали.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что девять спасателей тушили полыхающий автомобиль в Красносельском районе.