В Петербурге в нерабочие дни можно будет купить книги, цветы и газеты

Городские книжные и цветочные магазины, а также газетные киоски имеют право работать в локдаун.
Об этом сообщает «Деловой Петербург». Книжные, цветочные магазины, газетные павильоны, финансовые организации и автосервисы продолжат свою деятельность в нерабочие дни.
Правительство Петербурга внесло дополнительные уточнения в отношении организаций торговли, касательно их работы в нерабочие дни. Новые антиковидные меры вступили в силу сегодня, 30 октября.
Напомним, в городе будут открыты для покупателей торговые точки, ассортимент которых на 30% будет представлен продукцией первой необходимости. Пекарни, булочные, общепит в фуд-кортах, кафе и рестораны работают на вынос и доставку. Магазины в которых реализуется алкогольная продукция, продолжат работу, а в музеи театры можно попасть по куаркодам.
Локдаун закончится через неделю 7 ноября, но ковидные меры совсем не отменят. В Петербурге введут комендантский час для бизнеса. Кинотеатры и общепит смогут осуществлять свою деятельность строго до 23 часов.
Ранее Gazeta.SPb.ru писала о том, как прошел первый день локдауна в Северной столице.