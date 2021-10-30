В Петербурге в нерабочие дни можно будет купить книги, цветы и газеты

Магазины в которых реализуется алкогольная продукция продолжат работу, в музеи театры можно попасть по куаркодам. Фото: Baltphоto/ Дарья Иванова

Магазины в которых реализуется алкогольная продукция продолжат работу, в музеи театры можно попасть по куаркодам. Фото: Baltphоto/ Дарья Иванова

Городские книжные и цветочные магазины, а также газетные киоски имеют право работать в локдаун.

Об этом сообщает «Деловой Петербург». Книжные, цветочные магазины, газетные павильоны, финансовые организации и автосервисы продолжат свою деятельность в нерабочие дни.

Правительство Петербурга внесло дополнительные уточнения в отношении организаций торговли, касательно их работы в нерабочие дни. Новые антиковидные меры вступили в силу сегодня, 30 октября.

Напомним, в городе будут открыты для покупателей торговые точки, ассортимент которых на 30% будет представлен продукцией первой необходимости. Пекарни, булочные, общепит в фуд-кортах, кафе и рестораны работают на вынос и доставку. Магазины в которых реализуется алкогольная продукция, продолжат работу, а в музеи театры можно попасть по куаркодам.

Локдаун закончится через неделю 7 ноября, но ковидные меры совсем не отменят. В Петербурге введут комендантский час для бизнеса. Кинотеатры и общепит смогут осуществлять свою деятельность строго до 23 часов.

Ранее Gazeta.SPb.ru писала о том, как прошел первый день локдауна в Северной столице.