Гинцбург: привитые от COVID-19 могут заболеть из-за характера штамма «Дельта»

Из-за этого в крови нужно иметь большой уровень антител, для чего требуется прививка раз в полгода. Фото: pexels.com

Из-за этого в крови нужно иметь большой уровень антител, для чего требуется прививка раз в полгода. Фото: pexels.com

Вакцинированные от ковида могут заболеть, так как при штамме «дельта» клетки памяти не успевают сработать. Об этом рассказал глава исследовательского центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.

Он отметил, что вирус успевает попасть в клетки на фоне низкого уровня антител. Об этом сообщает РИА Новости

Через полгода у переболевших начинает падать уровень антител, но сохраняются клетки памяти. Те начинают вырабатывать антитела через два-четыре дня после заражения, но это слишком поздно. Гинцбург отмечает, что из-за этого в крови нужно иметь большой уровень антител, для чего требуется прививка раз в полгода.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что президент РФ Владимир Путин заявил, что вакцина от ковида «Спутник Лайт» может использоваться для повышения эффективности других подобных препаратов.