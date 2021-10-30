Мурашко: около 50% детей болеют коронавирусом бессимптомно

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что около 50% от общего количества детей, заразившихся коронавирусом, переносят заболевание в бессимптомной форме.

«По статистике медицинской, 50% детей болеют [коронавирусом] бессимптомно», — цитирует его ТАСС.

С начала пандемии в России выявлено 8 472 797 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 237 380 летальных исходов, выздоровели 7 331 424 человека.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Сан-Марино заявили о почти 100% эффективности «Спутника V».