Мурашко: ребенок трех дней отроду заразился коронавирусом от матери

Мурашко: ребенок трех дней отроду заразился коронавирусом от матери
Сейчас ребенку потребовалась искусственная вентиляция легких. Фото: Минздрав РФ

Во Владимирской области малыш трех дней отроду заразился ковидом от матери. Об этом рассказал глава Минздрава Михаил Мурашко.

Он отметил, что младенец тяжело переносит ковид. Сейчас ребенку потребовалась искусственная вентиляция легких. Об этом сообщает РИА Новости.

Мурашко также призвал беременных женщин вакцинироваться от ковида. Антитела, выработанные у матери, проходят плацентарный барьер, в том числе защищают ребенок, добавил он.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что вакцинированные от ковида могут заболеть, так как при штамме «дельта» клетки памяти не успевают сработать. Об этом рассказал глава исследовательского центра имени Гамалеи Александр Гинцбург. Он отметил, что вирус успевает попасть в клетки на фоне низкого уровня антител. Через полгода у переболевших начинает падать уровень антител, но сохраняются клетки памяти.

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