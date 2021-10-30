Замглавы Минздрава назвал использование поддельных QR-кодов самообманом

Замминистра здравоохранения Сергей Глаголев во время поездки в Нижегородскую область сравнил покупку поддельных документов о вакцинации против ковида с самообманом.

Он отметил, что фальсификация QR-кодов, подтверждающих, что человек привит от SARS-CoV-2, уголовно наказуема и призвал правоохранительные органы пресекать такие случаи.

«Но самое главное, что должен понимать каждый: использование таких документов — это обман самих себя и тех, с кем общается человек, — его родных, близких, друзей и коллег», — приводит его слова РИА «Новости».

В Петербурге с 15 ноября QR-коды потребуются для походов в бассейны, фитнес-центры, театры, цирки, концертные залы, кинотеатры, в музеи и выставочные пространства, а также в ЗАГСе. C 1 декабря QR-коды будут обязательными для посещения заведений (за исключением производственных столовых, вокзалов и аэропорта) и объектов розничной торговли (кроме аптек, автозаправок, продовольственных магазинов и магазинов, не имеющих зала обслуживания).

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в понедельник, 18 октября, власти Петербурга объявили о внедрении QR-кодов для сдерживания распространения коронавирусной инфекции.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что по данным университета имени Джонса Хопкинса в Балтиморе, по всему миру от коронавирусной инфекции скончалось 4 912 810 человек.