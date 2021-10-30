В Петербурге при задержании погиб мужчина

В Петербурге при задержании погиб мужчина
От полученных ранений злоумышленник скончался. Фото: Baltphoto/Елена Яковлева

В Петербурге при задержании полицейскими погиб злоумышленник, угрожавший им ножом. В Шушарах перед задержаниями он нанес ножевые ранения своей сожительнице.

Ранее в полицию Пушкинского района поступило сообщение от мужчины, что якобы в квартире его жена упала на стекло и порезалась.

По указанному адресу прибыл наряд полиции. У входа в подъезд они увидели мужчину, который при виде стражей порядка попытался скрыться. На требование остановиться он выхватил нож, и размахивая им направился в сторону правоохранителей. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

В соответствии с Федеральным законом «О полиции» один из сотрудников сделал предупредительный выстрел, после чего применил оружие в отношении нападавшего. От полученных ранений злоумышленник скончался.

После этого в квартире была обнаружена женщина, сожительница злоумышленника, с множественными колото-резанными ранениями. Она госпитализирована в медицинское учреждение.

По данному факту проводится проверка. Выясняются все обстоятельства произошедшего.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге на острове Декабристов взорвалась лодка.

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