Во Всеволожске нет холодной воды из-за аварии

Во Всеволожске нет холодной воды из-за аварии
На улице Комсомола организовали подвоз воды для всех всеволожцев. Фото: Baltphoto/ Ирина Мотина

Во Всеволожске поздно вечером произошло ЧП.

В городе отключили отключили холодную воду. Известно, что произошла авария — порвался водовод. Отмечается, что в данный момент бригада аварийной службы устраняет неполадки. Об этом сообщает 78.ru.

На улице Комсомола организовали подвоз воды для всех всеволожцев.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что жители Всеволжского района Ленобласти пожаловались Бастрыкину на равнодушие следователей. Прием граждан глава СКР Александр Бастрыкин вел в режиме видео-конференц-связи. Об этом сообщает ТАСС. Среди вопросов к следствию, которые имелись у заявителей проверок и расследований по уголовным делам региона и Всеволжского района были жалобы на равнодушие следователей и волокиту. На следователя Всеволожского следственного отдела СК Владислава Мегрелова поступила жалоба.

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