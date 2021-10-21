Жители Всеволжского района Ленобласти пожаловались Бастрыкину на равнодушие следователей

Жители Всеволжского района Ленобласти пожаловались Бастрыкину на равнодушие следователей
Во время личного приема граждан на Мегрелова поступило еще две жалобы. Фото: страница в соцсети Facebook

Прием граждан глава СКР Александр Бастрыкин вел в режиме видео-конференц-связи. Об этом сообщает ТАСС.

Среди вопросов к следствию, которые имелись у заявителей проверок и расследований по уголовным делам региона и Всеволжского района были жалобы на равнодушие следователей и волокиту.

На следователя Всеволожского следственного отдела СК Владислава Мегрелова поступила жалоба от женщины, которая не согласилась с выводами следствия по делу гибели сына от несчастного случая.

Глава СК РФ подверг жесткой критике Мегрелова и решил изучить показатели работы данного следственного подразделения. Кроме этого, Бастрыкин проанализировал жалобы, поступающие во Всеволожский следственный комитет и в центральный аппарат ведомства.

Во время личного приема граждан на Мегрелова поступило еще две жалобы. В целом, Бастрыкин отметил низкие показатели работы в данном отделе и неукомплектованный штат сотрудников. Служебная проверка продолжается, по ее итогам будет приняты кадровые и управленческие решения.

Ранее gazeta.spb.ru писала, прокурор Ленобласти Борис Марков ушел по собственному желанию. Путин подписал указ об отставке.

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