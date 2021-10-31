Врач рассказал о главных ошибках при измерении сатурации

Врач порекомендовал не использовать приборы вместе с техникой для измерения давления. Фото: pixabay.com

Врач порекомендовал не использовать приборы вместе с техникой для измерения давления. Фото: pixabay.com

Доктор Андрей Кондрахин рассказал о главных ошибках при измерении сатурации.

Врач обратил внимание на то, что у здоровых взрослых, которые живут в равнинной местности, уровень сатурации находится в пределах 96-100%, сообщает РИА Новости.

Специалист уверен, пусьсоксиметр может показывать неправильные значения сатурации, если он находится слишком плотно или слабо, на ногтях есть лак или накладные ногти, во время движения.

Врач порекомендовал не использовать приборы вместе с техникой для измерения давления, рядом со слишком ярким источником света и после переохлаждения тела у человека.

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