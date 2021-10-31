Эксперты отмечают, что при постковидном синдроме часто меняется голос

Эксперты отмечают, что при постковидном синдроме часто меняется голос. Фото: pixabay.com

Эксперты отмечают, что при постковидном синдроме часто меняется голос. Фото: pixabay.com

При дельта-штамме постковидный синдром зачастую имеет характерные черты. К таковым относится изменение голоса, повышенная утомляемость и снижение когнитивных функций.

Даже если человек переболел коронавирусом в легкой форме, у него может развиться постковидный синдром. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя директора по клинической работе Московского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии имени Г. Н. Габричевского Роспотребнадзора Татьяну Руженцову.

Постковидному синдрому также характерны нарушения слуха, желудочно-кишечные расстройства, более выраженные поражения легких и сердца, повышение восприимчивости к другим инфекциям, утверждает эксперт.

«Точных цифр пока нет, но в целом, как правило, чем тяжелее протекает заболевание, тем более продолжительны и более выражены симптомы постковидного синдрома», — добавила Руженцева.

По мнению специалиста, при легком течении коронавирусной инфекции люди, как правило не обращаются к врачу, что в дальнейшем также может привести к постковидному синдрому.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что улучшить иммунитет может вакцинация при постковидном синдроме. По мнению Гинцбурга, пока неизвестно, чем обусловлен постковидный синдром, но вакцинация может помочь иммунитету пациента стать сильнее.