Эксперты отмечают, что при постковидном синдроме часто меняется голос

Эксперты отмечают, что при постковидном синдроме часто меняется голос
Эксперты отмечают, что при постковидном синдроме часто меняется голос. Фото: pixabay.com

При дельта-штамме постковидный синдром зачастую имеет характерные черты. К таковым относится изменение голоса, повышенная утомляемость и снижение когнитивных функций.

Даже если человек переболел коронавирусом в легкой форме, у него может развиться постковидный синдром. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя директора по клинической работе Московского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии имени Г. Н. Габричевского Роспотребнадзора Татьяну Руженцову.

Постковидному синдрому также характерны нарушения слуха, желудочно-кишечные расстройства, более выраженные поражения легких и сердца, повышение восприимчивости к другим инфекциям, утверждает эксперт.

«Точных цифр пока нет, но в целом, как правило, чем тяжелее протекает заболевание, тем более продолжительны и более выражены симптомы постковидного синдрома», — добавила Руженцева.

По мнению специалиста, при легком течении коронавирусной инфекции люди, как правило не обращаются к врачу, что в дальнейшем также может привести к постковидному синдрому.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что улучшить иммунитет может вакцинация при постковидном синдроме. По мнению Гинцбурга, пока неизвестно, чем обусловлен постковидный синдром, но вакцинация может помочь иммунитету пациента стать сильнее.

COVID-19 дельта-штамм коронавирус постковидный синдром Россия


 

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