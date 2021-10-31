Пьяного мужчину, угрожавшего в Домодедово гранатой, задержали

В московском аэропорту сотрудники полиции задержали мужчину, который пошутил о наличии у него бомбы. Решается вопрос о привлечении его к ответственности.

Инцидент произошел в субботу, 31 октября, в Домодедово. Пьяный пассажир подошел к правоохранителю и рассказал, что у него есть граната и он может ее взорвать, после мужчина был задержан, сообщил ТАСС.

В ходе осмотра у жителя Саратовской области не обнаружили взрывоопасного устройства. Обстоятельства произошедшего будет выяснять полицейские.

Мужчину направили на медицинское освидетельствование.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Невском районе сообщили о пронесенной гранате в общежитие вуза. В итоге было эвакуировано 400 человек, в ходе осмотра взрывное устройство не обнаружено.