Университет имени Хопкинса: Россия остается на 5 месте по смертности от COVID-19

Университет имени Хопкинса: Россия остается на 5 месте по смертности от COVID-19
Университет имени Хопкинса: Россия остается на 5 месте по смертности от COVID-19. Фото: pexels.com

Россия остается на 5 месте по числу скончавшихся от коронавирусной инфекции. По данным университета имени Джонса Хопкинса, в Российской Федерации умерло 233 063 человека. При этом спасти удалось многих. Заразилось коронавирусом с начала пандемии в России 8 338 053 человек.

По всему миру от коронавируса продолжают умирать люди. На сегодняшний день по подсчетам специалистов в Университете имени Джонса Хопкинса, по всему миру скончалось 4 994 607человек. Зараженных насчитывается около 246 367 237 человек.

Первые места по смертности от COVID-19 занимают США, Бразилия и Индия, меньше всего умерших в Британии, Италии и Колумбии, при этом заразившихся в этих странах очень много.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что, по мнению врачей, в росте заболеваемости коронавирусом в России во многом виноваты сами жители страны. Россияне, устав от пандемии, не видят необходимости использовать маски.

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