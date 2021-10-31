В Ленобласти за сутки COVID подхватили 374 человека

В Ленобласти за сутки COVID подхватили 374 человека
В Ленобласти ежедневно проводят тесты на коронавирус. Фото: mosgorzdrav.ru

В Ленинградской области зафиксировано еще 374 новых случая заболевания коронавирусом, сообщили в Оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией.

Об этом стало известно сегодня, 31 октября. С начала пандемии COVID-19 заразились 78 374 человека. Побороть болезнь за последние 24 часа не смогли четыре пациента, за все время пандемии скончались 2 570 человек.

По суточному приросту заболевших COVID-19 среди российских регионов Ленобласть оказалась на 31 месте. Петербург находится на втором — 3 597 зараженных. На первой строчке списка оказалась Москва, где коронавирус подхватил еще 7 603 человека. Третье место у Подмосковья — 2 737 новых ковид-пациентов.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что городской транспорт является самым опасным местом в период пандемии COVID-19.

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