Транспорт назвали самым распространенным местом для заражения COVID

Городской транспорт является самым опасным местом в период пандемии COVID-19. Об этом заявил глава ростовского управления Роспотребнадзора Евгений Ковалев.

По его словам, к таким местам относятся любые ограниченные пространства из-за игнорирования многими людьми средств индивидуальной защиты.

Как сообщила «Российская газета», медик подчеркнул, что риск заражения максимален не только в общественном транспорте, но и в любых других местах, где не соблюдаются противокоронавирусные меры. Поэтому в период нерабочих дней Ковалев рекомендовал россиянам оставаться дома и отказаться от путешествий.

Напомним, Путин поддержал предложение вице-премьера Татьяны Голиковой и объявил нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября в России в связи с распространением коронавируса.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что при дельта-штамме постковидный синдром зачастую выражается в изменении голоса.