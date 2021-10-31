Сообщение Путина о росте цен на нефть встревожило Японию и США

Сообщение Путина о росте цен на нефть встревожило Японию и США. Фото: Pixabay

Сообщение Путина о росте цен на нефть встревожило Японию и США. Фото: Pixabay

Сообщение президента России о росте цен на нефть заставило занервничать США и Японию.

Президент России Владимир Путин сообщил о повышении цены на нефть до ста долларов за баррель. Это встревожило США, Японию и Индию. Об этом сообщает Bloomberg.

Чтобы ускорить рост добычи на фоне резкого повышения стоимости топлива Соединенные Штаты, а также Индия, Япония и другие страны-потребители стали оказывать сильное дипломатическое давление на ОПЕК+, по словам американского издания.

Вашингтон поддержала Япония, а Китай публично хранит молчание, но дипломаты страны также разделяют американскую точку зрения.

Официальные лица США, Японии и Индии начали призывы к другим крупным потребителям и странам-экспортерам нефти еще около трех недель назад, однако в последнее время из-за повышения цены на нефть усилились.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что если страны пропишут в законах свои намерения сделать меньше выбросы углерода, нефть может перестать пользоваться таким большим спросом.