Сообщение Путина о росте цен на нефть встревожило Японию и США

Сообщение Путина о росте цен на нефть встревожило Японию и США
Сообщение Путина о росте цен на нефть встревожило Японию и США. Фото: Pixabay

Сообщение президента России о росте цен на нефть заставило занервничать США и Японию.

Президент России Владимир Путин сообщил о повышении цены на нефть до ста долларов за баррель. Это встревожило США, Японию и Индию. Об этом сообщает Bloomberg.

Чтобы ускорить рост добычи на фоне резкого повышения стоимости топлива Соединенные Штаты, а также Индия, Япония и другие страны-потребители стали оказывать сильное дипломатическое давление на ОПЕК+, по словам американского издания.

Вашингтон поддержала Япония, а Китай публично хранит молчание, но дипломаты страны также разделяют американскую точку зрения.

Официальные лица США, Японии и Индии начали призывы к другим крупным потребителям и странам-экспортерам нефти еще около трех недель назад, однако в последнее время из-за повышения цены на нефть усилились.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что если страны пропишут в законах свои намерения сделать меньше выбросы углерода, нефть может перестать пользоваться таким большим спросом.

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Сообщение Путина о росте цен на нефть встревожило Японию и США
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