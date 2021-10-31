Рабочая неделя начнется в Ленобласти с дождей и +11 градусов

Рабочая неделя начнется в Ленинградской области с теплой и облачной погоды.

В понедельник, 1 ноября, ночью местами пройдет небольшой дождь. В темное время суток столбики термометров покажут +3…+8 градусов, днем температура воздуха поднимется до +11.

Как сообщили синоптики ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 1 ноября будет облачно с прояснениями. Ночью местами небольшой дождь.

Ветер юго-западный, южный будет дуть со скоростью до 3-8 метров в секунду.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге зимой температура будет в пределах к норме, но по сравнением с 2020 годом предстоящий сезон будет более прохладным.