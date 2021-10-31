Спасатели больше часа тушили полыхающий дом во Всеволожском районе

Спасатели больше часа тушили полыхающий дом во Всеволожском районе
Спасатели оперативно потушили пламя. Фото: Baltphoto/ Ирина Мотина

Во Всеволожском районе Ленобласти произошел пожар. Огонь охватил частный дом.

Возгорание случилось в ночь на воскресенье, 31 октября, в СНТ Серебряный ручей. К месту происшествия оперативно прибыли восемь спасателей на двух спецмашинах.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по области, огонь быстро распространился по площади в 240 квадратных метров. На тушение постройки у огнеборцев ушло более часа.

Информация о пострадавших не поступала.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в результате пожара на проспекте Маршала Блюхера пострадал один человек. Хозяин гаража, в котором вспыхнул огонь, с ожогами госпитализирован в лечебное учреждение.

ГУ МЧС России по Ленобласти пожар спасатели


 

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Спасатели больше часа тушили полыхающий дом во Всеволожском районе
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