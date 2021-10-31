Superjob: мужчины чаще говорят, что любовь важнее карьеры

Мужчины в России, чаще женщин утверждают, что чувства важнее роста по службе. Это, по мнению исследователей сервиса Superjob, может быть связано с тем, что мужчинам легче построить карьеру, чем женщинам.

Специалисты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы Superjob провели исследования, в ходе которого изучили ответы мужчин и женщин на вопросы о чувствах и карьере. В опросе приняли приняли участие 3000 трудоустроенных представителей экономически активного населения из всех округов страны.

Как удалось выяснить, о том, что любовь важнее карьеры, признались 36% россиян. Каждый третий затруднился ответить на этот вопрос и остановился на «важно найти баланс».

«И если среди мужчины всех возрастов чувства на первом месте, то среди женщин такая позиция популярна лишь до 34 лет, для россиянок 35—44 лет на первом месте карьера, а среди женщин старше 45-ти практически поровну тех, кто выбирает чувства и рост по службе», — утверждается в исследовании.

Женщины с доходом от 80 тысяч рублей чаще выбирают карьеру, в то время как среди мужчин с таким же уровнем дохода небольшой перевес есть у любви.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что жители России в рамках опроса рассказали, в какой сфере хотели бы найти свою вторую половинку. Выяснилось, что мужчины мечтают, чтобы их будущая избранница работала в сфере дизайна и творчества, банков и финансов.