Россияне назвали сферы, где мечтают найти свою любовь

Жители России в рамках опроса рассказали, в какой сфере хотели бы найти свою вторую половинку.

Об этом сообщает Peterburg2 со ссылкой на пресс-службу Работа.ру. Для того, чтобы выяснить, в какой сфере россияне хотят найти свою любовь, специалисты опросили более 5 тысяч человек со всей страны.

Выяснилось, что мужчины мечтают, чтобы их будущая избранница работала в сфере (19%), дизайна и творчества (17%), банков и финансов (16%). Еще 13% ответили, что отдают предпочтение женщинам из сферы производства и промышленности, а 12% хотят познакомиться со своей второй половинкой в сфере образования.

Женщины хотят строить отношения с сотрудниками из сферы нефти и газа (23%), IT (20%), производства и промышленности (19%). Кроме того, им нравятся работники сферы банков и финансов (15%).

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что каждому пятому россиянину перерывы помогают для эффективной работы.