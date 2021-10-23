Каждому пятому россиянину перерывы помогают для эффективной работы

У 63% прокрастинация никак не сказывается на рабочем процессе. Фото: Pixabay

У 63% прокрастинация никак не сказывается на рабочем процессе. Фото: Pixabay

В то же время 17% человек пожаловались на прокрастинацию, из-за которой потом приходится задерживаться на работе. Об этом говорят исследования сервиса Работа.ру и AliExpress Россия.

Опрос показал, 20% сограждан считают, что небольшие перерывы повышают продуктивность. При этом каждый пятый отвлекается на перекур, а каждый восьмой на подработку.

Звонкам уделяет время — 38%, а общению с коллегами — 36%. Сидят в соцсетях – 18%, читают новости – 16%.

Кроме того, 10% учатся в рабочее время в формате-онлайн, 7% планируют отпуск или выходные, 5% смотрит фильмы, 4% играют или совершают онлайн-покупки.

На посторонние дела тратят рабочее время 45% соотечественников, от получаса до часа – 34%, от 1-3 часов – 14%.

17% сказали, что из-за прокрастинации вынуждены задерживаться на работе, чтобы закончить дела. С этой же целью 12% приходит пораньше, а 8% — работаtт в выходные. У 63% прокрастинация никак не сказывается на рабочем процессе.

Отмечается, в опросе приняли участие более 6 тыс. репондентов старше 18 лет из всех регионов РФ.

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