Петербуржцы одобряют введение нерабочих дней

Женщины голосуют за нерабочие дни с сохранением зарплаты активнее мужчин (60% против 51%). Фото: pixabay

Женщины голосуют за нерабочие дни с сохранением зарплаты активнее мужчин (60% против 51%). Фото: pixabay

Сервис Superjob провел опрос петербуржцев, одобряют ли они введение нерабочих дней. Так, больше половины респондентов (54%) высказались за то, чтобы с 30 октября по 7 ноября в Петербурге ввели нерабочие дни с сохранением заработной платы.

Против была треть опрошенных петербуржцев (32%), воздержались 14%. Похожая статистика и по всей России, заявляют исследователи. 56% респондентов считают, что эта мера поможет снизить распространение ковида. 30% — против, они уверены, что ситуацию с вирусом это не поможет улучшить. Об этом сообщает 78.ru.

Женщины голосуют за нерабочие дни с сохранением зарплаты активнее мужчин (60% против 51%). Россияне моложе 34 лет выступают за предложенные меры чаще тех, кто старше 45 (66% и 52%).

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что вице-премьер России Татьяна Голикова предложила объявить дни с 30 октября по 7 ноября нерабочими из-за непростой обстановкой с ковидом.