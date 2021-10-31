Спрос на меховые изделия во время пандемии заметно снизился

Рынок меховых изделия в России сильно пострадал в период пандемии. У людей не хватает денег, чтобы покупать такие дорогие вещи, кроме того спрос на шубы понизился из-за моды на экологичность.

С 2028 года спрос на шубы стал падать и обвалился более чем на 80%. Об этом сообщает РБК.

На протяжение нескольких лет спрос на шубы постепенно падает. Сейчас он достиг очень низкой точки. В сентябре-октябре 2020 года было продано 128 тысяч изделий, за аналогичный период 2021 года — почти на 10 процентов меньше. По сравнению с 2019-2018 годами продажи упали на 85 и 94 процента соответственно.

За последние 10 месяцев 2021 года продажи меховых изделий хоть и выросли на малую долю по сравнению с прошлым годом, но все равно составляют на 74% меньше, чем до пандемии.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что визуально шубы из натурального меха зимой 2021 года носило довольно много петербурженок. Возможно, это связано с долгожданной снежной и относительно холодной зимой.