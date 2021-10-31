Гинцбург: для вакцинации детей концентрацию «Спутника V» уменьшат в 5-10 раз

Директор центра им. Гамалеи Александр Гинцбург рассказал, что концентрация вакцины от коронавируса «Спутник V» снижена в пять раз для вакцинации подростков и в десять раз для детей младшего возраста.

«Подобрали дозу классического «Спутника V», которая будет эффективна и безопасна для детского населения. Эта доза — исходный «Спутник V», разведенный фактически физраствором, соответственно, в пять раз. Для более младшей группы «Спутник V» разведен уже в десять раз», — сказал он в эфире телеканала «Россия-1».

«Спутник V» – первая в мире зарегистрированная вакцина, которую создали в России. Препарат смог доказать свою безопасность и эффективность в ходе исследований.

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