В Петербурге 745 человек находятся в реанимации из-за коронавируса и пневмонии

В Петербурге на лечении в стационарах с ковидом и пневмониями находятся 7 782 человек.

За минувшие сутки поступило 504 пациента, а 562 выписано. Такие данные приводит Смольный 31 октября. В реанимации находятся 745 человек, при этом 366 пациентов подключено к ИВЛ.

Всего развернуто 9488 коек для больных коронавирусом. Свободный коечный фонд составляет 35,18%.

На амбулаторном лечении находятся 39 413 заболевших ковидом, а 4297 — на карантине. При этом 37 842 человека.

Петербургская статистика по зараженным коронавирусом продолжает пополняться новыми случаями. За минувшие сутки болезнь подхватили еще 3 597 горожан.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о необычных последствиях, которые проявляются у людей, переболевших «дельта»-штаммом ковида.