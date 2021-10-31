Нутрициолог рассказала об опасности популярной закуски

Нутрициолог рассказала об опасности популярной закуски
В этом продукте содержится много полезных веществ, но он может нанести вред людям с гиперацидностью и язвенной болезнью желудка. Фото: Pixabay

Нутрициолог Анна Павлычева рассказала, что при каких заболеваниях употребление квашеной капусты может негативно сказаться на состоянии здоровья.

Она отметила, что в этом продукте содержится много полезных веществ, но он может нанести вред людям с гиперацидностью и язвенной болезнью желудка.

«Кроме того, неприятные ощущения от капусты могут возникнуть, если у вас есть СИБР (избыточный бактериальный рост в тонком кишечнике) или непереносимость гистамина, так как во всех ферментированных продуктах его много», — приводит слова специалиста РИА «Новости».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что врач, телеведущий и общественный деятель Александр Мясников считает, что несмотря на полезные свойства брокколи и цветной капусты, чрезмерное употребление этих овощей может быть опасно для щитовидной железы человека.

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