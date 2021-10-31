У мужчины остановилось сердце во время игры на поле на Ударников

У мужчины остановилось сердце во время игры на поле на Ударников
Трагический инцидент случился на спортивном поле. Фото: скриншот «ДТП и ЧП Петербург» «ВКонтакте»

На спортивном поле на проспекте Ударников у мужчины остановилось сердце.

Все случилось сегодня, 31 октября, возле дома №43. Подробности рассказали в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

«Скорая на месте», — написал автор записи.

Очевидцы рассказали, что мужчине стало плохо во время игры. На кадрах видно, что лежащего на земле мужчину окружили медики скорой помощи, рядом стоят носилки.

Другие подробности не приводятся.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала о смерти петербуржца минувшей ночью в Шушарах. Мужчина был вооружен, правоохранителям пришлось совершить выстрел в него.

новости СПб очевидцы умер


 

Новости партнеров
Рекомендации по вакцинации от COVID-19 для тех, кому 60 и более лет
Рекомендации по вакцинации от COVID-19 для тех, кому 60 и более лет
Петербуржцы не могут записаться на вакцинацию от коронавируса из-за ажиотажа
Петербуржцы не могут записаться на вакцинацию от коронавируса из-за ажиотажа
Утка со стрелой в голове снова явилась петербуржцам и просила у них хлеб
Утка со стрелой в голове снова явилась петербуржцам и просила у них хлеб
В Альфе-банке молчат о скандале с участием своего директора по работе с молодежью Моргенштерна
В Альфе-банке молчат о скандале с участием своего директора по работе с молодежью Моргенштерна
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
У мужчины остановилось сердце во время игры на поле на Ударников
Эксперты рассказали, что делать, если пропал смартфон
Беглов поздравил судебных приставов Петербурга с профессиональным праздником
Нутрициолог рассказала об опасности популярной закуски
Роспотребнадзор поможет отравившимся в Египте россиянам с исками против отеля
Мясников рекомендовал людям старше 60 лет вводить три дозы вакцины от COVID
В Кузбассе экскурсионный автобус с детьми попал в аварию
Появились новые подробности убийства двух девочек в Туве