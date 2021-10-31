У мужчины остановилось сердце во время игры на поле на Ударников

Трагический инцидент случился на спортивном поле. Фото: скриншот «ДТП и ЧП Петербург» «ВКонтакте»

Трагический инцидент случился на спортивном поле. Фото: скриншот «ДТП и ЧП Петербург» «ВКонтакте»

На спортивном поле на проспекте Ударников у мужчины остановилось сердце.

Все случилось сегодня, 31 октября, возле дома №43. Подробности рассказали в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

«Скорая на месте», — написал автор записи.

Очевидцы рассказали, что мужчине стало плохо во время игры. На кадрах видно, что лежащего на земле мужчину окружили медики скорой помощи, рядом стоят носилки.

Другие подробности не приводятся.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала о смерти петербуржца минувшей ночью в Шушарах. Мужчина был вооружен, правоохранителям пришлось совершить выстрел в него.