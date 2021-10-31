Эксперты рассказали, что делать, если пропал смартфон

Эксперты рассказали, что потеря смартфона связана с рисками в области безопасности. Они посоветовали заранее позаботиться о надежной блокировке устройства.

«Если телефон попал к злоумышленнику незаблокированным <…> мошенник может добраться, например, до банковского онлайн-приложения и вывести через него все деньги. Если на вашем смартфоне хранятся важные документы, злоумышленник может угрожать удалить их или, наоборот, обнародовать — и требовать выкуп», — рассказал эксперт по кибербезопасности в «Лаборатории Касперского» Дмитрий Галов, чьи слова приводит РИА «Новости».

Начальник отдела анализа абонентского оборудования и поддержки развития сети «Билайн» Алексей Верещагин отметил, что найти смартфон можно при помощи функции поиска, встроенной в некоторых устройствах, а также и при помощи специальных приложений.

Если телефон найти не вышло, то следует как можно быстрее заблокировать sim-карту, чтобы злоумышленники не смогли воспользоваться номером. Также эксперты советуют установить везде двухфакторную аутентификацию.

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