В Токио мужчина напал с ножом на пассажиров, есть пострадавшие

По данным агентства Киодо, не менее 15 человек пострадали при нападении мужчины в поезде в Токио. Фото: Pixabay

По данным агентства Киодо, не менее 15 человек пострадали при нападении мужчины в поезде в Токио. Фото: Pixabay

В поезде в столичном регионе Японии мужчина, по предварительной информации, напал на пассажиров. Подозреваемый задержан.

В результате происшествия пострадали шесть человек, сообщает телеканал NHK.

По информации телеканала, один из пострадавших «без признаков жизни».

По предварительным данным поезд, следовавший по линии Кэйо, сейчас остановлен на станции Кокурё в городе Тёфу столичного региона. У станции дежурят шесть машин скорой помощи.

По данным агентства Киодо, не менее 15 человек пострадали при нападении мужчины в поезде в Токио.

По предварительной версии, подозреваемый начал размахивать ножом в одном из вагонов поезда, а после этого разлил горючую жидкость и поджег ее.

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