Пульмонолог назвал главное осложнение при тяжелом течении ковида

Главный внештатный пульмонолог Минздрава России Сергей Авдеев заявил, что пациентов с коронавирусом, с тяжелыми формами легочной недостаточности невозможно спасти без аппаратной подачи кислорода.

Он отметил, что в случае дефицита кислорода врачи используют терапию с меньшей концентрацией газа.

«Бывает кислород низкопоточный, бывает высокопоточный. В условиях дефицита газа о высокопоточных аппаратах не может идти и речи. Следовательно, выбираются стратегии, где требуется меньший расход кислорода, то есть неинвазивная вентиляция легких, низкопоточная кислородная терапия: простые ороназальные маски, маски «Вентури», ороназальные маски с резервуарным мешком — и так далее», — приводит слова медика URA.RU.

С начала пандемии в России выявлено 8 513 790 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 238 538 летальных исходов, выздоровели 7 358 539 человек.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что вирусолог Сергей Нетёсов рассказал, что микст-инфекции или суперинфекции, составляют около 40% от всех сезонных инфекций.