В Парголово Mazda протаранила дерево

В Выборгском районе Петербурга легковой автомобиль, в которой находились две девушки протаранил дерево.

Инцидент случился в воскресенье, 31 октября, в поселке Парголово. По словам очевидцев, девушки находились в состоянии алкогольного опьянения.

«В поселке Парголово, около Успенской дороги, девушки на Мазде (со слов очевидцев, под сао), гнали около 100км/ч и не вписались, в итоге дереву царствие небесное, Мазда в коме, а у одной рассечена губа», — сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» в социальной сети «Вконтакте».

На место происшествия прибыли спасатели. Информация о пострадавших уточняется.

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