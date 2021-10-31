В Парголово Mazda протаранила дерево

В Парголово Mazda протаранила дерево
Инцидент случился в воскресенье, 31 октября, в поселке Парголово. Фото: vk.com/spb_today

В Выборгском районе Петербурга легковой автомобиль, в которой находились две девушки протаранил дерево.

Инцидент случился в воскресенье, 31 октября, в поселке Парголово. По словам очевидцев, девушки находились в состоянии алкогольного опьянения.

«В поселке Парголово, около Успенской дороги, девушки на Мазде (со слов очевидцев, под сао), гнали около 100км/ч и не вписались, в итоге дереву царствие небесное, Мазда в коме, а у одной рассечена губа», — сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» в социальной сети «Вконтакте».

На место происшествия прибыли спасатели. Информация о пострадавших уточняется.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что на перекрестке проспектов Энгельса и Просвещения произошло ДТП с пешеходом.

авария выборгский район дтп


 

Новости партнеров
Рекомендации по вакцинации от COVID-19 для тех, кому 60 и более лет
Рекомендации по вакцинации от COVID-19 для тех, кому 60 и более лет
Андрея Малахова вызвали к следователям после обнаружения пропавшей Светличной на его шоу
Андрея Малахова вызвали к следователям после обнаружения пропавшей Светличной на его шоу
Что входит в состав вакцин от COVID-19:
Что входит в состав вакцин от COVID-19: "Спутник", "ЭпиВакКорона" и "КовиВак"
Мать Собчак написала дочери открытое письмо
Мать Собчак написала дочери открытое письмо
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Парголово Mazda протаранила дерево
Улица Шаврова «встала» из-за массового ДТП с автобусом
Пульмонолог назвал главное осложнение при тяжелом течении ковида
В Минпросвещения объяснили прекращение приема в колледжи по 43 профессиям
В Токио мужчина напал с ножом на пассажиров, есть пострадавшие
Петербург в последний день октября окутал туман
Путин раскрыл последствия глобального потепления для России
Комздрав: «Спутник Лайт» рекомендовано использовать для ревакцинации