Названы неочевидные причины хронического кашля

Александр Мясников. Фото: кадр из видео на Youtube

Александр Мясников. Фото: кадр из видео на Youtube

Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал, что нужно серьезно относиться к длительности кашля, особенно если он продолжается более трех месяцев.

По его словам, это может быть хронический кашель. Врач отметил, что «легочных причин» кашля немного, есть другие, менее очевидные.

Так, одной из них Мясников назвал повышенную кислотность желудка.

«Происходит заброс кислого содержимого желудка в пищевод, там находятся рецепторы кашлевые, вы начинаете кашлять», —рассказал он в эфире канала «Россия 1».

Второй причиной кашля может быть гайморит, который вызывает аллергия.

Среди вероятных причин кашля врач также назвал прием лекарств от артериальной гипертонии и астму.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что многие знают, что спутать симптомы при обычной простуде и ковиде легко. Медики считают, что необходимо обращаться в медучреждения при первых признаках заболевания.