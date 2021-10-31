Малышева назвала продукты для восстановления потенции после COVID

Малышева назвала продукты для восстановления потенции после COVID
Елена Малышева назвала продукты для восстановления мужской силы. Фото: скриншот "Жить здорово", Первый канал

Коронавирус оказывает негативное влияние на мужское репродуктивное здоровье, но некоторые продукты могут помочь в восстановлении. Об этом рассказала врач-терапевт и телеведущая Елена Малышева.

По ее словам, для восстановления потенции необходимо употреблять устрицы и печень трески. Кроме того, в этот список можно включить капусту бок-чой.

В ходе эфира программы «Жить здорово!» ее соведущий, мануальный терапевт Дмитрий Шубин отметил, что в 100 граммах устриц содержится шестикратная суточная доза цинка, что положительно сказывается на работе сперматозоидов.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что на потенцию также могут повлиять продукты, обогащенные белком, такие как куриная грудка, нежирный творог или говядина, яичный белок.

коронавирусная пандемия потенция


 

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