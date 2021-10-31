Власти Тувы рассказали о семье убитых девочек

Власти Тувы рассказали о семье убитых девочек
Выясняются обстоятельства произошедшего. Фото: pixabay

Председатель правительства республики Тува Владислав Ховалыг рассказал, что убитые в Кызыле девочки переехали в столицу республики из Тоджинского района в начале учебного года.

«Межведомственная комиссия социального блока провела экстренное совещание, предварительно известно, что девочки в начале учебного года перевелись в столичную школу из Тоджи. Туда выезжает рабочая группа», — написал он на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Он также назвал произошедшее настоящей трагедией, власти выясняют все обстоятельства случившегося.

Напомним, столице республики Кызыле нашли двух девочек 9 и 14 лет с множественными травмами. Девятилетняя девочка умерла на месте происшествия, а 14-летняя – в больнице. По подозрению в совершении преступления задержан 23-летний мужчина.

Известно, что ранее он привлекался по статьям об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью и угоне. Характер травм, которые были нанесены девочкам, следствие не раскрывает. Возбуждено уголовное дело об убийстве двух лиц.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что суд постановил на два месяца заключить под стражу Ульяну Ланскую, подозреваемую в убийстве 9-летней девочки в Вологде. Женщина, однако, считает виновными неких «мужчин-алкоголиков», которые снимали у нее квартиру.

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