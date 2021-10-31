Девять российских туристов пострадали в ДТП с автобусом в Анталье

Девять российских туристов пострадали в ДТП с автобусом в Анталье
Обстоятельства ДТП устанавливаются. Фото: Pixabay

В турецкой Анталье произошло ДТП с участием автобуса. В результате происшествия пострадали девять российских туристов.

Авария произошла утром 31 октября в черте населенного пункта Серик, автобус перевозил в аэропорт группу из 12 российских туристов.

«По предварительным данным, предоставленным дорожной полицией, водитель автобуса не справился с управлением, пересек разделительную линию и, выскочив на встречную полосу, перевернулся», — сообщается на странице в Facebook Генконсульствa России.

Пострадавших в состоянии разной степени тяжести госпитализировали.

Как отмечает портал Iha со ссылкой на очевидцев, водитель уснул за рулем. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что компания школьников перебегала дорогу в неположенном месте на улице Композиторов, один мальчик попал под машину. Об этом рассказали очевидцы.

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