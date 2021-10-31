На перекрестке Германа и Петергофского шоссе не смогли разъехаться две легковушки

В Красносельском районе Петербурга произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух легковых автомобилей.
По словам очевидцев, дорожный инцидент случился на пересечении Петергофского шоссе с улицей Партизана Германа. Проезжую часть не смогли поделить две легковушки.
«Вот эти любовные объятия на перекрестке Германа и Петергофского шоссе затрудняют движение», — сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» в социальной сети «Вконтакте».
Информации о пострадавших не поступало.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что компания школьников перебегала дорогу в неположенном месте на улице Композиторов, один мальчик попал под машину. Об этом рассказали очевидцы.