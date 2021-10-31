Во Всеволожске продолжают восстанавливать водоснабжение после двойной аварии

На улице Комсомола во Всеволожске во время проведения работ прорвало водовод. Десятках домов отключили холодную воду.
Коммунальная авария случилась в ночь на воскресенье, 31 октября. Как сообщили 78.ru в пресс-службе администрации Всеволожского района, воду вернут в дома только к полуночи, поскольку восстановить водоснабжение по старой трубе у коммунальщиков не получается.
По словам сотрудников, на участке будет сделано временное водоснабжение, до момента ввода в эксплуатацию нового водопровода.
Подвоз воды местным жителям продолжается.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что во Всеволожске отключили отключили холодную воду в ночь на воскресенье.