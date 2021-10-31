Во Всеволожске продолжают восстанавливать водоснабжение после двойной аварии

Во Всеволожске продолжают восстанавливать водоснабжение после двойной аварии
На улице Комсомола организовали подвоз воды для всех всеволожцев. Фото: pixabay

На улице Комсомола во Всеволожске во время проведения работ прорвало водовод. Десятках домов отключили холодную воду.

Коммунальная авария случилась в ночь на воскресенье, 31 октября. Как сообщили 78.ru в пресс-службе администрации Всеволожского района, воду вернут в дома только к полуночи, поскольку восстановить водоснабжение по старой трубе у коммунальщиков не получается.

По словам сотрудников, на участке будет сделано временное водоснабжение, до момента ввода в эксплуатацию нового водопровода.

Подвоз воды местным жителям продолжается.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что во Всеволожске отключили отключили холодную воду в ночь на воскресенье.

Всеволожск ленобласть отключение воды


 

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