Полиция нашла отца брошенного в московском метро ребенка

Полиция нашла отца брошенного в московском метро ребенка
Полицейские выясняют обстоятельства происшествия. Фото: Baltphoto/Елена Яковлева

Полиция нашла отца брошенного в московском метро ребенка. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу столичного главка МВД.

«Он находится в отделе полиции в состоянии алкогольного опьянения. По факту будут составлены административные материалы», — отметил источник.

С ребенком работают сотрудники отдела по делам несовершеннолетних и медики.

Ранее сообщалось, что мужчина с ребенком вошел на станции метро «Строгино».

По факту случившегося проводится проверка.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том,что на Ленинском проспекте дети «прыгали под машины на спор». Развлечение школьников прервал один из водителей.

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Полиция нашла отца брошенного в московском метро ребенка
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