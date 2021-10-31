Полиция нашла отца брошенного в московском метро ребенка

Полиция нашла отца брошенного в московском метро ребенка. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу столичного главка МВД.

«Он находится в отделе полиции в состоянии алкогольного опьянения. По факту будут составлены административные материалы», — отметил источник.

С ребенком работают сотрудники отдела по делам несовершеннолетних и медики.

Ранее сообщалось, что мужчина с ребенком вошел на станции метро «Строгино».

По факту случившегося проводится проверка.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том,что на Ленинском проспекте дети «прыгали под машины на спор». Развлечение школьников прервал один из водителей.