Университет Хопкинса: заразившихся коронавирусом в России 8 377 984

На настоящий момент, 1 ноября 2021 года, по подсчетам частного исследовательского университета, основанного Джонсом Хопкинсом в городе Балтимор, число заболевших COVID-19 в мире достигло 246 693 288 человек.

Университет имени Джонса Хопкинса предъявил новые подсчеты, по которым во всем мире от коронавирусной инфекции скончалось 4 999 486 человек. Первое место по количеству умерших занимает США со смертностью 745 805 человек и заболевшими там 45 967 772 людьми. Последнее место, где погибло меньше всего людей от болезни, занимает Колумбия. Там скончалось 127 281 человек, заразилось — 5 002 387.

В России на сегодняшний день, по подсчетам университета, скончалось 234 194 человека, при этом заболело 8 377 984. Власти активно призывают граждан вакцинироваться, увеличивают число прививочных пунктов в столицах и усиливают антиковидные меры.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что замруководителя ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов рассказал, что при коэффициенте распространения коронавируса больше единицы возможно продление временного локдауна. Также имеет большое значение наличие свободных коек в больницах и аппаратов ИВЛ