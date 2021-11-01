Для российских водителей хотят ввести новый штраф за опасное вождение

За опасное вождение в России планируют ввести новый штраф, который в сумме составит три тысячи рублей.

Новые штрафы предлагают ввести, например за резкую перестройку сразу через две полосы движения, несоблюдение дистанции, за обгоны. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на первого зампреда комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Ирину Рукавишникову.

«Хамское поведение на дорогах или опасная езда может получить не только правовое определение, которое существует с 2016 года, но и конкретные меры пресечения. Они предложены в проекте нового КоАП», — заявила Рукавишникова.

По словам зампреда комитета Совета Федерации, понятие «опасная езда» было дано в постановлении правительства в 2016 году, однако в административном законодательстве ответственность за него не была определена. Нарушителей наказывали за элементы такого вождения, а не систематический стиль езды. Теперь планируется, что водителей будут наказывать штрафами за каждое отдельное нарушение плюс штрафом за опасную езду.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что правительство может создать единый механизм, по которому нетрезвых водителей будут лишать прав на управление всеми видами транспорта, в том числе наземными, водными и воздушными. В России предлагают ввести уголовную ответственность за нетрезвое вождение.