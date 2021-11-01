1 ноября в Петербурге будет облачно, температура поднимется до +10

1 ноября в Петербурге будет облачно, температура поднимется до +10
В Петербурге 1 ноября облачно. Фото: Gazeta.SPb/ Валентин Егоршин

Первый день последнего осеннего месяца в Петербурге, по прогнозам синоптиков, будет облачным, однако очень теплым, в городе температура будет достигать +10 градусов.

По информации ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», в светлое время суток столбики термометров поднимутся до +8…+10 градусов. Атмосферное давление будет немного повышаться, а влажность воздуха составит 84%.

Известно, что 90 лет назад в этот день были сильные заморозки.

Начало недели, 1 ноября, в городе на Неве начнется с облачной погоды, но прояснения все же будут. При этом, существенных осадков не обещают. Порывы ветра будут слабыми, юго-западными и южными.

Ранее Gazeta.SPb. ru сообщала, что температура в Петербурге близка к рекордной.

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